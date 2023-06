“I passeggeri del Titan sono morti”, arriva l’annuncio ufficiale

PUBBLICITÀ

Una “catastrofica implosione” e la morte istantanea di tutti e cinque i passeggeri. Una tragedia consumata negli abissi dell’oceano per il Titan: dopo giorni di ricerche disperate, i rottami del sottomarino di OceanGate, disperso da domenica, sono stati trovati proprio accanto al Titanic, con la stessa società e la Guardia costiera americana che in serata hanno annunciato la morte dell’equipaggio. “Crediamo che l’equipaggio del nostro sommergibile sia morto”, ha spiegato OceanGate in una nota.

Fra i rottami trovati dal robot impegnato nelle ricerche ci sarebbero la parte posteriore e il telaio di atterraggio del sommergibile. Secondo la Guardia costiera di Boston, i rottami, cinque in tutto, sono in linea con ‘una drammatica perdita di pressione’. “Continueremo a ispezionare l’area dove sono stati trovati i rottami”, ha spiegato la Guardia costiera sottolineando che non è ancora possibile definire una tempistica dell’incidente. Inizierà a smobilitare parte del personale impegnato nella ricerca nelle prossime 24 ore. Al momento ci sono nove imbarcazioni nell’area delle ricerche.

L’ANNUNCIO DELL’AEREO MILITARE

Il governo britannico aveva annunciato l’invio di un aereo militare della Raf, con equipaggiamento specializzato, con a bordo un ufficiale sommergibilista, il tenente di vascello Richard Kantharia, che ha “una conoscenza significativa della guerra sottomarina e delle operazioni di immersione”, per prendere parte alle operazioni di ricerca. Una decisione presa in seguito ad una richiesta da parte della Guardia costiera Usa.

In un briefing dal Science Media Centre, seguito dalla Bbc, Alistair Greig, professore di ingegneria marina presso l’University College di Londra, e Rob Larter, geofisico marino del British Antarctic Survey, alla domanda su quanto tempo potrebbe volerci per portare il sottomarino in superficie una volta trovato, hanno risposto: “Non sappiamo quanto tempo ci vorrebbe ma in uno scenario operativo normale pensiamo ci vogliano circa due ore per scendere in profondità e ancora circa due ore (per risalire)”. Larter ha aggiunto che “più lungo è il tempo che trascorre, minori saranno le possibilità di successo”.

IL ROBOT ATALANTE

Anche la nave francese Atalante con un robot per le immersioni in grandi profondità aveva raggiunto l’area di ricerca del sommergibile Titan. Un robot in grado di immergersi a profondità estreme, fino a seimila metri. Denominato Victor 6000, è dotato di bracci controllati a distanza che possono essere utilizzati per tagliare cavi o eseguire manovre per liberare un’imbarcazione rimasta bloccata.

“Tragica notizia. Il governo britannico sta sostenendo da vicino le famiglie colpite ed esprime le sue più sentite condoglianze”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri britannico James Cleverly rendendo omaggio alle vittime.