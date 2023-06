Paura in mare, squalo di 3 metri avvistato da pescatori: il video fa il giro del web

PUBBLICITÀ

Arriva l’estate, e con l’estate arrivano gli avvistamenti di pinne sospette e minacciose. Questa volta è avvenuto al largo di Livorno. Qui, due pescatori sulla propria barca hanno avvistato e ripreso uno squalo di grandi dimensioni. I ricercatori e le autorità raccomandano massima prudenza.

Il video dello squalo

L’animale è stato visto dai pescatori e ha aggirato la barca per qualche minuto, prima di allontanarsi verso il mare aperto. Nel video si possono sentire chiaramente i commenti dei due pescatori, che non si sono intimoriti e hanno continuato saldamente la propria navigazione, registrando anche l’avvenuto. “Sarà tre metri abbondanti” le parole di uno dei due che dà una stima sulle dimensioni dell’animale. Secondo esperti e ricercatori si tratta di uno squalo Mako, che ha il proprio habitat naturale nelle regioni tropicali ed è raramente avvistato nel Mar Mediterraneo. Lo squalo della specie di “Fiocco” di Alla ricerca di Nemo, amatissimo film Disney, è pertanto un avvistamento inusuale.

Il comunicato della Guardia Costiera

La Guardia Costiera raccomanda assoluta prudenza con un comunicato: “Si raccomanda prudenza nelle attività in mare. Si invita chiunque sia in grado di fornire altri filmati o informazioni, ad avvisare immediatamente l’autorità marittima riferendo su caratteristiche e luogo di eventuali avvistamenti di un esemplare, presenza o meno di cuccioli e stato di salute per quanto si possa ricavare dall’osservazione”.

I frequenti avvistamenti nei nostri mari

Non di rado nel nostro mare si assiste ad avvistamenti di questi grandi e terrificanti animali. Recentemente, a Salerno era stata trovata su una spiaggia da alcune persone del posto la carcassa di uno squalo a riva. Ma non è inusuale che in caso di avvistamenti vengano chiuse spiagge o tratti di mare per garantire la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti. Soltanto lo scorso anno in Colombia un turista abruzzese venne infatti ucciso da un imponente squalo mentre era in vacanza. Gli squali, soprattutto nel Mar Mediterraneo, sono soggetti a fortissime restrizioni, che li rendono ad oggi una specie a forte rischio estinzione.