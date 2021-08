Tiziana Cantone sarebbe stata strangolata mentre il suo suicidio potrebbe essere stato simulato. Il Mattino riporta il parere pro veritate firmato dal professor Mariano Cingolani, ordinario di Medicina Legale all’università di Macerata. Questo nuovo accertamento è stato richiesto da Emme Team, i consulenti di Maria Teresa Giglio. Continua la ricerca della verità della mamma della giovane donna morta.

La perizia è destinata a entrare nel fascicolo d’indagine per omicidio del pubblico ministero Giovanni Corona. Essa si basa sulle foto scattate al collo della ragazza subito dopo la sua morte da parte delle forze dell’ordine intervenute nell’abitazione di Mugnano dove venne trovato il corpo della giovane.

TIZIANA STRANGOLATA?

Secondo la perizia del consulente qualcuno avrebbe strangolato Tiziana Cantone usando un “mezzo asfissiante” probabilmente la pashmina sequestrata. L’analisi di Cingolani si sofferma sulle due lesioni rinvenute sul collo della ragazza a pochi centimetri l’una dall’altra: “La seconda reca caratteristiche tipiche del solco da strangolamento, per uniformità di profondità, continuità e andamento trasversale”. Secondo il professore la lesione classificata come seconda avrebbe in realtà preceduto quella prima. Per questo l’impiccagione sarebbe servita a dissimulare la prima lesione.

L’ALTRO ELEMENTO

L’altro elemento è relativo ad una piccola lesione cutanea rinvenuta sul lato destro del mento. Si tratta di una ferita lunga due centimetri e caratterizzata da margini netti e angoli acuti, che secondo il perito potrebbe essere stata fatta dall’assassino. La procura di Aversa ha riaperto il caso Cantone mesi fa, ipotizzando l’omicidio volontario. Il cadavere è stato riesumato ed è stata disposta una nuova autopsia per riesumare possibili lacune investigative durante la prima indagine.