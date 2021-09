Quattro pusher in manette, ci sono anche due minori. I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato 4 persone per detenzione di droga a fini di spaccio. Insieme a Ferdinando Corcione (classe ’90) e Antonio Puppolo (classe ’87), due minorenni di 16 e 17 anni. Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 20 grammi di eroina, 11 di kobret, 15 di crack e 25 di cocaina: complessivamente 103 dosi di stupefacente destinate verosimilmente ai “clienti” della Vela Gialla, lotto M di Viale della Resistenza. Con la droga anche denaro contante – 250 euro – ritenuto provento illecito. I due maggiorenni sono stati portati al carcere di Poggioreale mentre i due giovanissimi al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. Tutti attendono giudizio.

