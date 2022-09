Totti-Ilary, il retroscena: “Francesco si è pentito, cerca un dialogo”

Non si placano i gossip sulla eparazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Le ultime indiscrezioni, rilanciate dal settimanale Oggi, parlano di un Totti pentito dell’intervista rilasciata al Il Corriere della Sera, quella in cui parlava di presunti tradimenti della moglie e Rolex rubati, e stia facendo il possibile per recuperare un dialogo con Ilary.

I due non si parlerebbero ormai da mesi e il loro rapporto sarebbe teso come mai prima d’ora. Totti sogna però una separazione pacifica e consensuale, soprattutto per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel e si starebbe adoperando per chiudere la vicenda nel migliore dei modi.

Frecciatina neomelodica di Chanel Totti sulle note di ‘Mi son fatto l’amante’ [ARTICOLO 20/09/2022]

Chanel Totti è molto attiva sui social network cosi come la Ilary Blasi, ma ormai ogni gesto, in questo momento bailamme gossipparo, sembra diventare un commento alla separazione della coppia romana. La figlia dell’ex capitano giallorosso usa molto TikTok, dove, come ogni adolescente, pubblica i video e i balletti. L’ultimo filmato, però, sembra una frecciatina dal sapore neomelodico scagliata verso a Totti che qualche mese legato a Noemi Bocchi.

Nel filmato la 15enne indossa un top nero a maniche lunghe, shorts bianchi e un cappellino da baseball. Nelle immagini dell’ultimo post pubblicato sul social cinese si vede la ragazza ferma davanti allo specchio e si legge una didascalia: “Non so cosa pubblicare“. Quello che colpisce, però, è la scelta del sottofondo, infatti, Chanel ha usato la canzone neomelodica Mi son fatto l’amante di Natale Galletta.

Il testo del brano: “Hai fatto sempre le cose sbagliate / faciss mai na cos ca m’ fa piacer / ed io come nu scem’ ti ho sempre voluta / con la speranza che saresti un po’ cambiata“. Per molti si tratterebbe di un chiaro al famoso padre-Pupone e alla vicenda gossip che sta monopolizzando da mesi.