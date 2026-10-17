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Tragedia nel Salernitano, Antonio travolto dal bus dopo caduta dallo scooter

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia nel Salernitano, Antonio travolto dal bus dopo caduta dallo scooter
Tragedia nel Salernitano, Antonio travolto dal bus dopo caduta dallo scooter
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Tragedia sull’asfalto, stamattina, a Pontecagnano Faiano, sul Corso Umberto I. Uno scooter che viaggiava in direzione Salerno, e un’auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrati.

Ad avere la peggio, il giovane a bordo del motorino, Antonio Milito, 15enne di Montecorvino, che è finito sull’asfalto, finendo sotto un bus in transito e perdendo la vita. Inutili, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarlo.

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Sul posto, una automedica della Croce Bianca, una ambulanza della Croce Rossa, una della Vopi e i Vigili del Fuoco. Indagano, dunque, i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro. L’automobilista coinvolto sarebbe fuggito: preziose le immagini della videosorveglianza sul posto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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