Tragedia nel Salernitano, Antonio travolto dal bus dopo caduta dallo scooter

Tragedia sull’asfalto, stamattina, a Pontecagnano Faiano, sul Corso Umberto I. Uno scooter che viaggiava in direzione Salerno, e un’auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrati.
Ad avere la peggio, il giovane a bordo del motorino, Antonio Milito, 15enne di Montecorvino, che è finito sull’asfalto, finendo sotto un bus in transito e perdendo la vita. Inutili, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarlo.
Sul posto, una automedica della Croce Bianca, una ambulanza della Croce Rossa, una della Vopi e i Vigili del Fuoco. Indagano, dunque, i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro. L’automobilista coinvolto sarebbe fuggito: preziose le immagini della videosorveglianza sul posto.