Tragedia sfiorata sul Boeing 737 a Napoli, aereo danneggiato dopo l’atterraggio da paura

Paura per i passeggeri diretti a Napoli. Sfiorata la tragedia a causa di un grave danno strutturale su Boeing 737-800 della Blue Air, in seguito ad un atterraggio duro all’aeroporto di Napoli. Per fare chiarezza, le autorità competenti hanno avviato un’indagine in merito alla vicenda.

Tragedia sfiorata sul Boeing 737 atterrato a Napoli da Bucarest

Sfiorata la tragedia a causa di una atterraggio duro che ha deformato alcune parti della fusoliera dell’aereo. Un Boeing 737-800 della Blue Air (registrato YR-BMM) è stato gravemente danneggiato alla coda durante un duro atterraggio all’aeroporto di Napoli. I colpi inflitti sono stati così forti da deformare gravemente la coda per diversi metri.

Tanta paura, ma nessun ferito

Nello specifico, l’incidente è avvenuto il 6 maggio, quando il volo OB143 è arrivato da Bucarest, in Romania. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Le immagini del danno alla cabina dell’aereo sono apparse sui social media.

Le autorità aeronautiche indagano sulla causa del danno

Proprio per questo è inevitabile e, anzi, doveroso chiedersi cosa sia realmente successo al pilota e quale sia stata la causa scatenante di tale pericolosa situazione. A tal proposito, le autorità aeronautiche italiane – che hanno già avviato le indagini – si impegneranno a fornire tutte le spiegazioni e a fare chiarezza sull’accaduto. Ad assicurare questo impegno è Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Nel frattempo, la compagnia aerea ha anche annunciato il ritiro dai voli del Boeing.