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Un appello carico di dolore e preoccupazione, nella speranza di ottenere risposte e fare chiarezza su quanto accaduto. Da Sarno arriva la richiesta di aiuto rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli da parte del fratello di Adam, un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

Nella lettera inviata al parlamentare, il giovane racconta quanto sarebbe accaduto al fratello e chiede che la vicenda riceva attenzione, nella speranza che possano emergere elementi utili a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro.

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Travolto dall’auto pirata mentre è in sella alla sua moto, Adam lotta tra la vita e la morte

Secondo quanto riferito nel messaggio, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 19.50 di domenica sera, lungo via Fiano, tra Nocera e Sarno. Il sedicenne si trovava in moto insieme alla fidanzata quando sarebbe stato travolto da un’automobile. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove si trova attualmente ricoverato. La fidanzata avrebbe invece riportato conseguenze meno gravi.

“Adam sta lottando per la vita” scrive il fratello nella missiva pubblicata sui social dallo stesso Borrelli, esprimendo tutta la propria angoscia per le condizioni del giovane.

L’appello a Borrelli

Il giovane chiede che la storia del sedicenne venga raccontata pubblicamente, sostenendo di aver già provato a rivolgersi ad alcune pagine locali senza riuscire a ottenere la visibilità sperata. “Per favore, signor Francesco Borrelli, date voce a questo ragazzo. Magari il colpevole esce fuori”, è l’appello contenuto nella lettera.

Il giovane afferma inoltre che, secondo quanto a sua conoscenza, la persona coinvolta nell’incidente sarebbe ancora a piede libero. Una circostanza che il familiare vorrebbe chiarire, auspicando che possano emergere informazioni utili a ricostruire l’accaduto. Nel suo messaggio, il fratello affronta anche il tema delle origini familiari, sostenendo di aver avuto difficoltà a ottenere attenzione da alcune realtà locali anche per il fatto che la famiglia sarebbe straniera. “Adam è italiano al 100%, visto che è nato e cresciuto a Sarno” scrive il giovane, chiedendo che il ragazzo venga ascoltato e che la sua vicenda non passi inosservata.

La lettera si conclude con un ringraziamento rivolto al deputato e con la speranza che l’appello possa contribuire a fare luce sull’incidente, mentre la famiglia resta in attesa di notizie sulle sue condizioni di salute del fratello.