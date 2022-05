Trova la ragazza a letto con l’amante, prende il coltello in cucina e la colpisce

Sono gravi le condizioni della giovane donna accoltellata domenica a Cutigliano (Pistoia) dal fidanzato. L’uomo, un quarantenne di Firenze, ha colpito all’addome la ragazza.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il compagno è entrato nell’abitazione e ha trovato la ragazza con un altro uomo. A quel punto è andato in cucina per prendere un coltello, con cui ha ferito la donna, lasciandola priva di sensi. Si è poi scagliato contro il presunto amante, che è riuscito a difendersi con un attizzatoio e a disarmare l’uomo. All’arrivo dei soccorsi, la fidanzata è stata trasportata all’ospedale di Prato ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. È ora ricoverata in prognosi riservata. Il 40enne – che nella colluttazione con l’altro uomo è rimasto ferito – è stato trasportato in ospedale a Pistoia dove si trova in stato di fermo per tentato omicidio, piantonato a vista.

Il compagno della donna, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe un uomo di 40 anni fermato poco dopo la brutale aggressione ai danni della fidanzata. Originario di Firenze, sarebbe stato arrestato dai carabinieri e a suo carico graverebbe l’accusa di tentato omicidio.

Le condizioni della compagna, raggiunta da diverse coltellate, attualmente sarebbe ricoverata in condizioni ritenute gravissime. Poche ore fa la donna si sarebbe risvegliata, riporta TgCom24, ma le profonde lesioni all’addome non consentirebbero di sciogliere la prognosi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, anche il presunto aggressore sarebbe anch’egli ricoverato per le ferite riportate durante la colluttazione innescata con l’amante della fidanzata, rimasto ferito in modo lieve. Sarebbe in prognosi riservata e attualmente piantonato dalle forze dell’ordine presso l’ospedale di Pistoia dopo il fermo.

Accoltella la compagna per un tradimento: la ricostruzione del dramma in provincia di Pistoia

Stando a quanto finora ricostruito sulla dinamica dell’aggressione, il 40enne avrebbe usato l’arma da taglio per colpire la compagna e il suo amante, ma non solo. Durante l’aggressione avrebbe anche afferrato un attrezzo da giardinaggio con cui si sarebbe scagliato contro i due.

I soccorritori si sarebbero trovati di fronte a una scena agghiacciante. Sul posto due ambulanze e i carabinieri, ora impegnati nel delicato lavoro di indagine su quanto accaduto all’interno dell’appartamento.

Le condizioni della donna, 37enne da qualche tempo residente nel Comune del Pistoiese insieme al fidanzato, sarebbero apparse immediatamente critiche al personale sanitario intervenuto, colpita all’addome diverse volte e in preda a una grave emorragia per cui si sarebbe reso necessario anche un intervento chirurgico d’urgenza.