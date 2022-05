Elodie sceglie Napoli per girare il suo nuovo videoclip, riprese al Centro Direzionale e Coroglio

Elodie sceglie la città di Napoli per girare il suo nuovo videoclip musicale. Il capoluogo partenopeo è il set ideale per registrare le scene che accompagneranno la canzone Tribale. Se si tratterà dell’ennesimo tormentone estivo sarà solo il tempo a deciderlo, ma possiamo essere certi che il video lascerà tutti di stucco. La cantautrice romana infatti, ha deciso di mostrare zone meno turistiche della città. A fare da set per le riprese sono stati il Centro Direzionale e la zona di Coroglio.

Marracash: “Elodie? E’ una relazione fuori dal normale, con Fedez invece…”

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite”. Marracash parla del legame con Elodie, una storia che sembra senza fine, tra addii e ritorni di fiamma. Sui rotocalchi rosa, infatti, il rapper è finito per la relazione con la cantante e ora l’artista chiarisce una volta per tutte come stanno le cose.

“Non riesco a pensare a me e lui genitori – aveva raccontato Elodie a Grazia – Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

Poi la cantante è stata fotografata con un altro, tra baci e sguardi d’intesa. Ma ecco il colpo di scena. Poche settimane fa il rapper è stato immortalato sotto casa di Elodie. Insomma, tutto è tornato come prima. Più forte di prima.

“Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”, chiarisce ora al “Corriere della Sera” il rapper.

Marra si apre anche sul rapporto con Fedez: dopo la pace con J-Ax: “Trovo che le frecciatine siano ormai un confronto sterile, siamo adulti. Io e Fedez siamo diversi ma non c’è nulla di personale, non ce l’ho con lui”.