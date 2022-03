Gelo dalla Russia colpisce il Sud Italia, scuole chiuse anche in Campania: l’elenco dei Comuni

Scuole chiuse in diversi comuni della Campania, Basilicata e Puglia a causa dell’emergenza freddo.

Quali comuni hanno chiuso per ora le scuole in Campania

Nevicate nel Vallo di Diano, chiudono le scuole in tre centri. Provvedimenti sono stati presi nelle ultime ore dagli amministratori di San Pietro al Tanagro, Montesano sulla Marcellana e Caggiano. Le nevicate sono state copiose negli ultimi giorni, anche nei centri degli Alburni, da Sicignano a Corleto Monforte. Per fortuna non si registrano particolari criticità alla viabilità.

Nuove nevicate e gelate in atto, questa mattina, sui territori del Vallo di Diano e del Tanagro. Per questo motivo alcuni sindaci hanno ritenuto opportuno disporre ordinanza di chiusura, per la giornata di oggi, in alcuni plessi scolastici al fine di tutelare l’incolumità degli alunni. A Montesano sulla Marcellana, il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo e di Tardiano poiché le attuali condizioni metereologiche non garantiscono sicurezza neanche per gli scuolabus. Anche a Caggiano il sindaco Modesto Lamattina ha disposto la chiusura di tutti i plessi presenti sul territorio a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Scuole chiuse per la neve in Basilicata

A Potenza ma anche in molti altri comuni limitrofi, le forti nevicate di stanotte hanno reso necessaria la chiusura di molti istituti scolastici. In Basilicata sta nevicando da alcune ore, in particolare sulla provincia di Potenza: il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, ha scritto della sua decisione su Facebook. «A causa delle avverse condizioni meteo ha spiegato – è disposta la chiusura di tutte le scuole, eccezion fatta per gli asili nido che potranno restare regolarmente aperti nella giornata di oggi». Il provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso anche da altri sindaci lucani. È accaduto a Tito, Abriola, Avigliano, Bella, Picerno, Ruoti, Satriano di Lucania, Muro Lucano, Sant’Angelo Le Fratte, Cancellara, Genzano Di Lucania, Pietragalla, Maschito, Melfi, San Fele, Barile, Atella, Albano di Lucania, Venosa, Rapolla, Ruvo del Monte, Savoia Di Lucania, Ginestra e a Lauria, Viggianello, Pietrapertosa. Scuole chiuse anche a Stigliano, nel Materano. Finora non sono stati segnalati particolari disagi alla circolazione sulla principali strade della regione.

Maltempo: neve sul Subappennino dauno, scuole chiuse

Continua l’ondata di maltempo che da sabato scorso sta interessando la provincia di Foggia. Abbondanti nevicate nel cuore della notte sul Subappennino dauno e sulle vette più alte della Capitanata. I sindaci dei comuni di Monteleone di Puglia, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia, Accadia hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi.

Sul resto del Paese, nei prossimi giorni, il tempo sarà più stabile, anche se molto freddo specie di notte e al primo mattino. Previste gelate notturne, in particolare sui fondovalle alpini, sulla Val Padana e fino ad alcuni tratti più interni del Centro. Nel corso della seconda parte della settimana tornerà prepotentemente a farsi strada un poderoso anticiclone con centro motore sull’Europa settentrionale, che garantirà una fase di tempo decisamente più stabile. Verso il prossimo weekend, tuttavia, lo scenario meteorologico potrebbe cambiare nuovamente: le perturbazioni atlantiche potrebbero tornare a colpire l’Italia.