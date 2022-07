Turista morto per legionella, era stato in vacanza ad Ischia: analisi su hotel e traghetto

Avviate tempestivamente dall’Ats Val Padana, sono serrate le indagini per risalire al luogo in cui avrebbe contratto la legionella il 65enne deceduto nei giorni scorsi all’ospedale Maggiore. Si suppone che l’incontro col batterio sia avvenuto nei primi dieci giorni del mese di luglio. E in quel periodo l’uomo si trovava in vacanza a Ischia, dove ad occuparsi degli accertamenti è l’Asl Napoli 2 Nord.Morto di legionellosi a Cremona – l’ASL Napoli 2 Nord: “sono stati avviati i controlli di rito presso i luoghi di soggiorno del paziente”

In merito al decesso per Legionellosi del cittadino di Cremona che aveva soggiornato ad Ischia nelle scorse settimane, l’Asl Napoli 2 Nord su segnalazione dell’Azienda Sanitaria di Cremona, sta effettuando le indagini di rito per quanto di propria competenza congiuntamente all’Arpa Campania. Al momento, infatti, sono già stati effettuati i campionamenti utili a verificare l’eventuale presenza del batterio della legionella nella struttura in cui ha risieduto il paziente. Come da prassi, per poter individuare la probabile origine dell’infezione occorrerebbe effettuare i campionamenti in tutti i luoghi di residenza e anche sui mezzi di trasporto utilizzati dal paziente nel tragitto che lo ha portato da Cremona fino a di Ischia e viceversa.

L’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord, mediante il proprio Dipartimento di Prevenzione, effettua in modo continuo i controlli sulle strutture ricettive presenti sul proprio territorio, al fine di individuare eventuali rischi sanitari.