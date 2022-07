Vaiolo delle scimmie, l’Oms: “E’ un’emergenza sanitaria mondiale”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del vaiolo delle scimmie un’emergenza sanitaria internazionale, cioè la definizione più grave per una minaccia di tipo sanitario fra quelle in uso. Il vaiolo delle scimmie è una malattia causata da un virus appartenente alla stessa famiglia del vaiolo: al momento sono stati individuati circa 16mila casi in 75 paesi al mondo. Secondo l’OMS le morti attribuibili all’attuale aumento di casi sono cinque.

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha annunciato la decisione di considerare la sua diffusione un’emergenza sanitaria internazionale nonostante un apposito comitato di esperti messo insieme dall’OMS non avesse espresso alcuna indicazione a riguardo; né a giugno, quando si era riunita per la prima volta, né nei giorni scorsi. Nel motivare la sua decisione, Ghebreyesus ha spiegato di avere preso questa decisione perché il vaiolo delle scimmie «si diffonde nel mondo con modalità di trasmissione di cui sappiamo troppo poco». Ghebreyesus, parlando coi giornalisti, ha anche criticato l’attuale modello con cui l’OMS gestisce casi di questo tipo, sostenendo che debba diventare «più efficiente».