“Basta video dal negozio”, addio ai panini di Donato su TikTok: il triste annuncio del salumiere napoletano

Il suo “Con mollica o senza?” era ormai diventato un classico. Almeno sul mondo di TikTok, dove era riuscito a ritagliarsi un importante seguito. Stiamo parlando di Donato De Caprio, il salumiere diventato una vera e propria star sul social cinese grazie ai suoi panini, apprezzati da milioni di persone. Già, milioni: nonostante non fossero chissà quali panini composti, nel modo di lavorare di Donato c’è comunque tanta passione. E proprio quella, unita ai prodotti che si contraddistinguono dove lui lavora (altra celebre frase del salumiere è precisare il fatto che “è di nostra produzione” quando si parla dei prodotti usati nel panino), ha reso Donato un punto di riferimento per chi, come lui, esercita lo stesso mestiere.

Il triste annuncio di Donato su TikTok: “Niente più video dal negozio”

A distinguere Donato è sempre stata la sua semplicità. Con uno smartphone posizionato davanti al tagliere in verticale, il salumiere dei “Monti Lattari” ha fatto venire l’appetito a milioni di persone. Fino a quando, però, ha comunicato un triste annuncio per tutti i suoi followers: non ci saranno più video. O almeno non potrà più registrare all’interno del suo negozio.



«La ditta I Monti Lattari mi ha comunicato che non devo più fare video dall’interno del negozio. Una scelta loro, io sono un dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono. Non mi chiedete più foto né video, non ne posso fare più». Sono queste le parole con cui il salumiere napoletano ha spiegato ai suoi seguaci quanto gli è stato riferito. Inevitabile, però, l’ondata di solidarietà dei fan, che hanno mostrato massimo supporto. Da chi l’ha difeso, spiegando che “avrebbero dovuto ringraziarti per la pubblicità che gli hai fatto”, a chi lo rassicura garantendogli che “continueremo a seguirti, noi ti abbiamo apprezzato sempre per la tua semplicità“. Affetto a cui Donato non ha potuto non rispondere, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicino a seguito del ‘triste’ annuncio.