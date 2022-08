Turista ubriaco si tuffa in Costiera Amalfitana, scatta l’allarme sulla darsena

Domenica sera un turista straniero in stato di ubriachezza ha rischiato di annegare nel tratto di mare compreso tra la Darsena e il molo Pennello ad Amalfi. L’uomo si è improvvisamente lanciato in mare dalla banchina adibita all’attracco del traffico privato con l’intento, probabilmente voleva raggiungere a nuoto il molo di fronte. Il turista ha iniziato ad annaspare proprio sotto lo sguardo impaurito dei presenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivato un agente della polizia municipale che immediatamente si è tolto la divisa e si è tuffato in mare per soccorrerlo. Intanto sul posto è giunta un’ambulanza del 118 a cui sanitari è stato poi affidato l’uomo trasferito per le cure del caso all’ospedale di Castiglione di Ravello.