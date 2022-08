Napoli. “È un posto riservato”, non paga il parcheggiatore abusivo e lui gli sfascia l’auto

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Campodisola per la segnalazione di una lite in strada.

Sul posto, un dipendente pubblico ha raccontato che, poco prima, un uomo gli aveva chiesto del denaro perchè potesse parcheggiare la sua auto nei posti riservati al suo ufficio, ma lui si era rifiutato sostando ugualmente. Poco dopo, affacciandosi dalla finestra del luogo di lavoro, aveva notato che l’uomo stava facendo una forte pressione con le mani sul passaruota dell’auto fino a provocarne l’ammaccatura, e pertanto aveva contattato il 113.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 65enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per tentata estorsione.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Napoli, da parcheggiatore abusivo a volontario per migliorare la città grazie al reddito di cittadinanza [ARTICOLO 25/08/2022]

“Paolo Maisto è un cittadino napoletano che da quando ha ricevuto il reddito di cittadinanza ha cambiato vita. Da parcheggiatore abusivo è diventato, in maniera del tutto spontanea, un volontario e tutti i giorni si impegna per migliorare le condizioni di vivibilità della nostra Napoli. Anche oggi, 25 agosto, Paolo si è rimboccato le maniche e armato di guanti, scopa e sacchi dell’immondizia ha ripulito via San Gennaro ad Antignano, dove si trova l’ingresso della Asl Napoli 1 Vomero-Arenella. E’ lì che l’ho raggiunto per complimentarmi personalmente per le iniziative che intraprende in completa autonomia. Stamattina ha dedicato il suo tempo a una strada abbandonata, piena di erbacce e rifiuti di ogni genere che grazie e lui finalmente si presenta davvero pulita, così come non la vedevamo da anni. Questo è un esempio da seguire.

Lui dovrebbe essere intervistato e invitato in studio dalle televisioni nazionali e non i cialtroni che vogliono il reddito o il posto fisso senza fare nulla, senza dare il loro contributo alla società. Credo che tutti i percettori del reddito di cittadinanza dovrebbero essere come Paolo, pronto ad abbandonare le scelte sbagliate fatte in passato appena ha ricevuto un aiuto dallo stato, pronto a dare il suo contributo per far crescere la città, pronto nel mettersi a disposizione del bene comune. Così il reddito funziona davvero”. Questo quanto dichiarato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.