A Napoli va ancora di moda ‘il pacco’ ai turisti, sequestrati 60 orologi falsi

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto di Tutela Ambientale hanno sorpreso in via Toledo un venditore ambulante di orologi falsi con i loghi delle principali marche. Gli orologi, sistemati in un borsello, erano proposti in vendita ai turisti in transito. Il venditore, accortosi degli Agenti, ha gettato lo zaino a terra ed è scappato all’interno dei quartieri spagnoli.

All’interno della borsa erano custoditi oltre 60 orologi che sono stati sottoposti a sequestro giudiziario ed è stata redatta l’informativa per il reato di contraffazione a carico di ignoti.

Ma quale orologi di marca, sono tutti falsi: maxi sequestro in un negozio a Napoli

Sono settanta gli orologi di marca, tutti contraffatti, sequestrati in un negozio operante nei pressi della Stazione Centrale dagli uomini della Polizia Locale di Napoli. Il titolare dell’attività commerciale, un tunisino di 58 anni, esponeva in vetrina gli orologi contraffatti, per la maggior parte Rolex, Patek Philippe e Panerai. Tutti ben fatti e in grado di ingannare l’occhio di eventuali acquirenti. Tutti gli orologi sono stati sequestrati e il trasgressore, oltre ad essere stato denunciato per ricettazione e vendita di prodotti falsi, è stato multato per 5000 € in quanto gestiva l’attività commerciale in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa.