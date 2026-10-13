Un altro dramma sul lavoro, operaio 68enne di Napoli si accascia e muore

Dramma questa mattina a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove un operaio di 68 anni, originario del Napoletano, è stato trovato morto all’interno di un noto resort della zona. L’uomo stava svolgendo alcuni interventi di manutenzione alla pavimentazione esterna per conto di una ditta esterna quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, probabilmente colto da un malore.

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale San Pio di Benevento. Nei prossimi giorni potrebbe essere eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. Intanto, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.