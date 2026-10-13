Un altro dramma sul lavoro, operaio 68enne di Napoli si accascia e muore

A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale San Pio di Benevento. Nei prossimi giorni potrebbe essere eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. Intanto, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.