Un posto al sole cambia orario, le novità della nuova stagione

Questa sera torna Un posto al sole. Dopo la pausa estiva, gli amanti della fiction potranno tornare a risintonizzarsi su Rai 3 e seguire di nuovo le vicende pronte ad accadere a Palazzo Palladini. Novità sull’orario di programmazione: la soap infatti non andrà più in onda al solito orario ma slitterà di 5 minuti per l’intera stagione. Come si legge su Il Mattino, infatti, a partire da oggi l’orario sarà quello delle 20,50 anziché le 20,45.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Morte di Carmen Scivattaro, polemiche tra gli attori di Un Posto al Sole: “La famiglia aveva chiesto riservatezza” [ARTICOLO 12/08/2022]

È morta all’età di 77 anni l’attrice Carmen Scivittaro. L’artista era amata dal pubblico di Un posto al sole per il ruolo di Teresina Diacono che ha ricoperto per circa 20 anni all’interno del daily drama partenopeo.

L’ultima apparizione ufficiale del suo personaggio all’interno di Upas risale a maggio 2018 nell’episodio 5007. L’attrice aveva da poco festeggiato le 5000 puntate assieme ai suoi colleghi, quando prese la decisione di lasciare la soap per motivi familiari.

L’attrice era nata a Napoli nel 1945. Prima di entrare nella soap opera di Rai 3 è stata pure drammaturga di atti unici trasmessi da Radio 2 ma ha soprattutto recitato in svariate opere teatrali, oltre che in alcuni film cinematografici.

La morte di Carmen ha sollevato un grande lutto tra i fans di Un Posto al sole ma anche qualche polemica tra gli attori. La famiglia, infatti, aveva chiesto di ritenere riservata la notizia ma qualcuno del cast ha comunque pubblicato un post di condoglianze, scatenando le polemiche degli altri attori. Il primo è stato Alberto Rossi, che interpreta Michele. “Ora sarà VERAMENTE tutto diverso, tutto…”

Nina Soldano, che interpreta il ruolo dì Marina Giordano, bacchetta i colleghi “Le durissime critiche che ho ricevuto nel mio ultimo post riguardo la mancata dedica a Carmen Scivittaro , sono gratuite. Ho semplicemente rispettato la volontà della famiglia che ha chiesto massima discrezione ma per l’egocentrismo di qualcuno è venuta a mancare. Questo non vuol dire che Carmen, non sia nei miei pensieri, ma non voglio peccare di ipocrisia. Buon ferragosto a tutti !!!”. A queste parole si aggiungono anche quelle dell’attore Riccardo Polizzy Carbonelli, che nella soap interpreta Roberto Ferri: “C’era stata chiesto il riserbo che, come asserisce Nina, è purtroppo venuto a mancare. Perciò abbiamo deciso insieme, nella nostra chat, di agire liberamente e come ci sentivamo”.

Michelangelo Tommaso, che interpreta il ruolo di Filippo, ha scritto: “Ci avevano chiesto di rispettare un certo riserbo, ma ormai la notizia è sfuggita di mano e ha raggiunto già tante orecchie, purtroppo confermando la sua veridicità. Non posso non spendere parole su di te. Mi hai accolto come una zia quando ero un ragazzino, mi hai insegnato tantissime cose, mi hai sgridato, preso per il culo, mi hai detto di iscrivermi a salsa e merengue perché ero un legno, mi hai affittato la prima casa che ho mai avuto a Napoli e in tutta la mia vita. Io di contro ti ho fatto comprare il tuo primo Mac e ti ho fatto scoprire le infinte vie di Internet e dei social network, dove ti aggiravi nascosta tipo Stella della Senna. Abbiamo parlato tanto, abbiamo riso molto e affrontato tanti temi esistenziali, perché sei sempre stata una donna molto cerebrale e profonda ma sei rimasta anche una ver ragazza di mondo, capace di sentire la vita nel suo pulsare leggero e passionale. Nonostante passassero gli anni, dentro di te sei rimasta quella giovane che si era divertita tanto nella mitica swinging London degli anni ‘60. Da tempo però non eri più tu, la tua salute ti ha dato filo da torcere, ma oggi sapere che ci hai lasciato mi provoca delle fortissime emozioni. Hai lottato tanto, e mi auguro che questa nuova avventura ti porti tutte le gioie che meriti e che negli ultimi anni ti sono mancate un po’. Buon viaggio Carmen, ragazza fantastica e attrice magnifica, grazie per tutto quello che ci hai donato in questa vita!”

Ilenia Lazzarin che interpreta Viola ha scritto: “Non ho scritto nulla fino ad ora per farti un saluto, perché ci avevano chiesto riserbo e discrezione, ma visto che ormai la notizia è uscita su tutti i giornali vorrei farti anche io un saluto “virtuale” anche se so che già sei tra gli angeli … è bello ricordarti così, allegra, piena di racconti di avventure avvincenti che avevi vissuto, piena di passione per il teatro e per questo mestiere, poco attiva sui social ma sempre pronta a imparare qualcosa, e sempre curiosa di ogni cosa nuova che non conoscevi!!!! Come ti ha ricordato @michelangelo_tommaso anche io dentro di me abbasso gli occhi e un po’ sorrido quando penso a Stella della Senna Ti vogliamo bene!!! Fai buon viaggio”.

Patrizio Rispo: “Ciao dolcissima amica, sorella, attrice di grande sensibilità ed intelligenza”

Riccardo Polizzy Carbonelli: “Ciao,Carmen, Splendida Attrice e Straordinaria Amica e Collega:i ricordi si perdono nell’infinità dei momenti condivisi,allegri,lieti e meno lieti,restando chiusi nel cuore. Sei stata presente al mio debutto nella prima scena,accogliendomi con quella disponibilità che ha caratterizzato tutti i numerosi anni che abbiamo lavorato insieme con grande complicità. Resterà un vuoto,come quello che si era già creato con la Tua assenza. Buon Viaggio”.