Un’altra rapina a mano armata ad Afragola, il video dell’assalto sui social

Spunta sui social l‘ennesimo filmato di una rapina su territorio afragolese che molti utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. L’episodio è datato 27 settembre 2022 e ancora una volta è una tabaccheria/ricevitoria il luogo prescelto dai malviventi.

Nel filmato si vedono due uomini fare irruzione nell’esercizio commerciale, mentre uno tiene sotto la minaccia di una pistola i due negozianti, un uomo ed una donna, l’altro rapinatore raccoglie la refurtiva. Dopo aver messo a segno il colpo i due tabaccai tentano di inseguire i banditi.

“La criminalità continua a dilagare su tutto il territorio in maniera esponenziale. Furti e rapine sono all’ordine del giorno e neanche fanno più rumore e questo è preoccupante. La normalità dovrebbe essere fondata sulla sicurezza, la tranquillità e soprattutto sulla legalità mentre oggi è stato sovvertito l’ordine delle cose. C’è urgenza di rimettere tutto a posto e per farlo occorre mettere in campo, al più presto, un nuovo piano sicurezza con più agenti sulle strade e un ampliamento della rete di videosorveglianza, senza dimenticare che bisogna fare in modo che chi delinque deve finire in carcere e a lungo.”- ha dichiarato Borrelli.