Livio Cori, sabato concerto gratuito nella sua Napoli

Livio Cori, tornerà sul palco sabato 8 ottobre in Piazza Montecalvario a Napoli. Sara’ l’ultimo appuntamento live , prefissato per ora, del rapper napoletano poiché ha deciso di fermarsi un po’ per poi tornare più forte di prima, con nuova musica come ha spiegato lui stesso sulle sue pagini social ufficiali in questi giorni. Il rapper napoletano ha dovutoanche fare i conti con un piccolo problema di salute, riscontrato ad agosto, che non gli ha permesso che portasse a termine degli impegni musicali che si era prefissato per settembre.

L’uscita del suo nuovo singolo e’ rimandata e a novembre infatti ci saranno novità importanti per il bravo cantante Livio Cori che artisticamente ha la capacità di spaziare tra diverse ambientazioni musicali, pur rimando fedele alle sue origini.

Prima dell’uscita del suo nuovo lavoro discografico sabato prossimo torna a suonare nella sua Napoli,alle ore 21:00 con ingresso libero .