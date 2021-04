Pubblicità

Un’altra vittima della Terra dei fuochi. Lutto in provincia di Caserta, a San Cipriano d’Aversa, per la morte di Maria De Rosa, 20 anni, morta dopo una lunga battaglia. Lacrime e dolore per l’intera comunità che ricorda Maria come una ragazza splendida e sempre con il sorriso. Decine i messaggi che stanno invadendo i social per salutare la giovane di 20 anni. “Non è possibile che una ragazza di soli 20 anni debba volare in cielo, Maria de Rosa il paradiso aveva bisogno di un Angelo bello e puro come te.”