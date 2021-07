In arrivo nuove emoji sui social, è previsto anche un uomo incinto

Negli ultimi anni le emoji sono entrare ormai a far parte del nostro modo di comunicare. Entrate nella storia alla fine degli anni ’90, sono diventate indispensabili per esprimere al meglio le nostre sensazioni ed i nostri stati d’animo. E, ovviamente, le stesse emoji – utilizzate soprattutto su Whatsapp agli inizi e poi sugli altri social – con il passare degli anni si sono evolute tendendo a diventare sempre più ‘inclusive’. Sono arrivate novità come le variazioni dei colori della palle e ancora sulla differenza di genere.

Tra le nuove emoji anche un uomo incinto

L’ultima novità riguarda l’aggiunta di nuove emoji. Tra queste anche quella che rappresenta un uomo durante una gravidanza. Si tratta della prima versione del nuovo set icone pubblicata dall’Unicode Consortium, associazione no profit che ha sede in California. Se non ci saranno complicazioni ed il pacchetti di emoji passerà il processo di approvazione, allora sarà presentato ufficialmente a settembre.

Il nuovo archivio

«Quasi tutti le emoji possono avere di default un’opzione di genere neutro, con la possibilità di utilizzare una donna o un uomo ove pertinente», spiega uno dei responsabili dell’archivio Emojipedia, Jeremy Burge. Nel nuovo aggiornamento ci potrebbero essere anche un cuore formato da due mani, una pila scarica e un volto che fa il saluto militare.