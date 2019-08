Vacanza si trasforma in tragedia, la Campania piange per Checco: grave la compagna Valentina

Dramma in Sicilia. Un motociclista originario di Vallesaccarda, in Irpinia, ha perso la vita in un incidente stradale. Francesco Capodilupo, 38 anni, si trovava in vacanza sull’isola in sella alla sue due ruote insieme alla compagna che versa in gravi condizioni in ospedale. Si sono schiantati contro una vettura condotta da una donna incinta nel territorio del comune di Terrasini, in provincia di Palermo. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. La notizia, giunta rapidamente in Irpinia, ha sconvolto l’intera comunità di Vallesaccarda.

Si erano sposati due anni fa. Francesco Capodilupo e Valentina M, lui di 38 anni lei di 33 si amavano tanto. Insieme vivevano a Bergamo anche se lei è originaria di Partinico.

I due si trovavano in Sicilia per trascorrere il Ferragosto, viaggiavano a bordo della moto che è stata colpita per cause da accertare dall’auto guidata da un uomo. Nella vettura c’erano sei persone: tra questi una una donna incinta finita in ospedale con diverse fratture e ricoverata al Civico di Partinico.

Ricoverato anche un bimbo di pochi mesi all’ospedale dei Bambini. Anche gli altri passeggeri sono finiti in ospedale. Il traffico nella zona è rimasto bloccato

Erano in Sicilia per trascorrere le vacanze il ferragosto. Avevano girato il mondo e volevano trascorrere qualche giorno al sole e al mare.

In via Partinico a Terrasini (Pa) lo scontro con una vettura. In pochi minuti è stato l’inferno. I sanitari del 118 si sono trovati otto feriti da assistere. Due sulla moto e sei in macchina. Tra questi anche un bimbo di pochi mesi.

I più gravi proprio Francesco e Valentina. Il giovane è stato soccorso immediatamente. Era andato in arresto cardiaco. Il medico e l’infermiere del 118 lo hanno ripreso di nuovo e portato in ospedale.

Purtroppo qui è morto durante i controlli. Valentina si trova ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, Per lei la prognosi è riservata. Ha diverse frattura molto gravi.