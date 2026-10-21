Vendevano cuccioli malati e imbottiti di farmaci, 5 arresti a Napoli

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All’esito di un’articolata e complessa attività d’indagine coordinata dalla Sezione V Ambiente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, condotta dai militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti di 5 soggetti, tra titolari e gestori di noti esercizi commerciali della città, ed è stato contestualmente disposto il deferimento in stato di libertà di ulteriori complici e sodali dell’organizzazione criminale.

È stato eseguito altresì il sequestro preventivo di una somma pari a 43mila euro, profitto delle oltre cinquanta truffe perpetrate, nonché il sequestro probatorio di quattro esercizi, animali da compagnia, medicinali veterinari, apparecchi di videosorveglianza e documentazione sanitaria e fiscale. L’attività investigativa ha tratto origine da un episodio di abbandono sulla pubblica via di un cucciolo di cane in fin di vita, poi deceduto presso il presidio medico veterinario dell’ASL competente a causa di gravi patologie e deficit immunitari.

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I collegamenti con l’Est Europa

I successivi accertamenti sui veicoli utilizzati per l’abbandono e l’incrocio dei dati con precedenti segnalazioni di P.G. e servizi d’inchiesta televisivi hanno permesso di individuare un vero e proprio “sistema” consolidato gestito da alcuni soggetti appartenenti alla medesima famiglia attraverso tre storiche rivendite cittadine, ed un noto importatore di cuccioli provenienti dall’Est Europa.

L’indagine, sviluppatasi attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, escussioni testimoniali di decine di acquirenti truffati e complessi riscontri sui tabulati telefonici e sulle intercettazioni effettuate, ha disvelato l’operatività di una struttura associativa stabile e strutturata.

Come agiva l’organizzazione

L’organizzazione criminosa adottava un copione rigido e collaudato sia nella fase pre-negoziale che in quelle di vendita e post-vendita:

– reperimento e pubblicità ingannevole: i cuccioli (principalmente cani di piccola taglia come simil Chihuahua, Barboncini, Spitz, Maltese, Chow Chow) venivano importati dall’Est Europa, non censiti o da circuiti privi di garanzie sanitarie e genealogiche. Gli animali venivano poi pubblicizzati online e sui social media come esemplari “di razza purezza certificata”, “mini toy” e provvisti di pedigree, microchip e vaccinazioni;

– vendita, irregolarità documentali ed elusione fiscale: all’atto dell’acquisto, le transazioni venivano concluse quasi esclusivamente in contanti o tramite ricariche su carte prepagate intestate a terzi (prestanome), omettendo il rilascio di ricevute fiscali. Gli animali venivano consegnati spesso privi di microchip identificativo, oppure accompagnati da libretti sanitari falsificati o compilati dagli stessi indagati senza alcuna qualifica medica veterinaria. In luogo del pedigree certificato dall’ENCI (unico ente titolato in Italia a certificare la razza), agli acquirenti venivano rilasciati attestati privi di valore legale o promesse di invio successivo mai mantenute;

Cani imbottiti di farmaci

– condizioni di salute precarie e somministrazione abusiva di farmaci: separati prematuramente dalle madri e trasportati o detenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie, la quasi totalità dei cuccioli manifestava entro pochi giorni dall’acquisto gravi patologie infettive e parassitarie (tra cui Parvovirosi, Cimurro e Giardia) che ne causavano sofferenze acute e, in numerosissimi casi, la morte. Per occultare i sintomi prima della vendita, i membri dell’associazione somministravano abusivamente agli animali farmaci antibiotici e infiammatori (come Stomorgyl, Bentelan, Rocefin);

– condotte post-vendita e raggiri: di fronte alle rimostranze dei clienti per le patologie o la difformità morfologica dell’animale (spesso meticci venduti per cani di razza o maschi venduti

per femmine), gli associati mettevano in atto manovre ostruzionistiche e intimidatorie: accusavano i veterinari di fiducia degli acquirenti o gli acquirenti stessi di incompetenza, rifiutavano i rimborsi facendo leva sull’assenza di tracciabilità della vendita, ovvero proponevano la sostituzione del cucciolo deceduto previo pagamento di un ulteriore conguaglio in denaro.

L’attività investigativa ha tratto origine da mirati servizi sul territorio che hanno portato al recupero, da parte della Polizia Giudiziaria, di diversi cadaveri di cuccioli, riconducibili direttamente alle attività commerciali perquisite e ad acquirenti truffati.

Le analisi sui cadaveri degli animali

Sui cadaveri degli animali recuperati è stata disposta un’articolata perizia autoptica e anatomopatologica, affidata agli specialisti del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 11”.

L’esito delle analisi medico-legali e di laboratorio svolte dall’Ateneo ha fornito un riscontro scientifico schiacciante, accertando che:

– gli esemplari venivano importati dall’Est Europa e immessi nel circuito commerciale in tenerissima età, privi del necessario svezzamento e dello sviluppo immunitario primario;

– sui cadaveri veniva riscontrata la presenza di gravi forme di Parvovirosi (gastroenterite virale), Cimurro e parassitosi aggressive (quali la Giardia), patologie ad altissima mortalità contratte a causa del deficit immunitario, delle condizioni igienico-sanitarie precarie di detenzione e del trasporto precoce e stressante dall’estero;

– veniva scientificamente provata l’incompatibilità tra l’età biologica reale accertata dai periti universitari e le date di nascita o di vaccinazione falsamente riportate sui passaporti stranieri e sui libretti sanitari consegnati agli acquirenti.

Gli affari tra Napoli e Torre Annunziata

L’organizzazione vedeva una precisa divisione dei compiti. I promotori e organizzatori, titolari di noti esercizi commerciali di vendita di cuccioli di cane a Napoli e Torre Annunziata, gestivano direttamente o per interposta persona i quattro punti vendita citati, stabilivano le strategie di vendita, tenevano i contatti con i fornitori e con la clientela e coordinavano le attività per occultare le responsabilità penali e amministrative. Sono state censite, solo nell’ambito della presente indagine, oltre cinquanta ipotesi di truffa e frode in commercio perpetrate ai danni di ignari acquirenti, che compravano in buona fede cuccioli di cane malati e moribondi, per poi spessissimo vivere l’esperienza della precoce morte dell’animale di affezione appena ricevuto.

Tra gli altri sodali deferiti ed attinti dai provvedimenti figurano collaboratori di fiducia con funzioni operative fondamentali, chi fungendo da “veterinario di fatto” provvedendo alla compilazione di libretti mendaci, alla somministrazione di farmaci e al depistaggio dei clienti e dei controlli ASL, e chi da addetto alle vendite, al reperimento dei cani e alle consegne. Altri soggetti risultavano essere intestatari fittizi delle utenze telefoniche e delle carte di pagamento utilizzate per incassare i proventi illeciti e sviare le indagini di Polizia Giudiziaria.