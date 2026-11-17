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C’è una Napoli che si rimbocca le maniche ogni notte per restituire decoro e bellezza alle strade, e poi c’è una minoranza incivile e parassitaria che prova a sabotare anche i gesti più nobili, colpendo alle spalle chi si impegna gratuitamente per il bene comune.

È successo di nuovo domenica sera in via Salvator Rosa, dove Mr. White – l’anonimo cittadino e restauratore urbano che da oltre un anno ripulisce e rivernicia a proprie spese i paletti dissuasori arrugginiti della città – è stato vittima dell’ennesimo, ignobile furto. Mentre era chino a lavorare per ridare dignità a un tratto strategico che collega il Vomero al Centro Storico, qualcuno ha approfittato di un suo attimo di distrazione per aprirgli la borsa poggiata a pochi metri e svuotarla quasi del tutto: portati via rulli, pennelli, solvente, guanti, luce frontale e persino la tuta di ricambio, costringendolo a interrompere l’opera dopo aver rimesso a nuovo ben 33 paletti.

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A denunciare l’accaduto sui social è stato l’attivista Fabio Procaccini, primo sostenitore dell’iniziativa civica, sottolineando una triste coincidenza: dopo mesi di applausi e incoraggiamenti tra Vomero, Arenella e Chiaia, per la seconda volta Mr. White viene derubato proprio a ridosso del Centro Storico (il primo episodio risaliva all’ottobre 2025 in via Girolamo Santacroce). Nonostante l’amarezza, però, Mr. White non si ferma, mentre cresce l’appello ai residenti affinché vigilino e proteggano chi lavora per la collettività.

Sulla vicenda è intervenuto con dura fermezza il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che già in occasione del primo furto aveva incontrato l’attivista per esprimergli vicinanza:

“Un gesto vigliacco e miserabile. Siamo di fronte a quella solita mentalità incivile, parassitaria e anticulturale che invece di apprezzare e difendere chi fa del bene, prova a danneggiarlo per puro sfregio o per rubare materiale di pochi euro. Mr. White è l’esempio più bello della Napoli sana, quella dei cittadini perbene che non si limitano a lamentarsi ma agiscono in prima persona per il decoro urbano. A lui va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno: questi ladruncoli da quattro soldi non riusciranno mai a fermare chi ama davvero Napoli, ma serve che i cittadini perbene facciano muro intorno a chi si spende per la comunità”.