Vergognoso furto nella notte a Melito, ladri rubano bici al ragazzo disabile

PUBBLICITÀ

Un ennesimo vergognoso furto è avvenuto nell’area Nord di Napoli. Siamo a Melito, in via Enrico Fermi 24 ed è la notte appena trascorsa, ore 4:45 come registrato anche dal sistema di videosorveglianza posto nei pressi dell’abitazione teatro del furto.

Due ladri si sono introdotti nel cortile dell’appartamento, muniti di tenaglie, portando via la bici del fratello affetto da disabilità. “E’ già la seconda volta che viene commesso un furto del genere ai danni di un ragazzo disabile, è già la seconda volta che gli rubano la bici – commenta il fratello della povera vittima –. Viviamo circondati da persone davvero brutte e ripugnanti”.

PUBBLICITÀ

LEGGI ANCHE – Raid nella notte a Portici, tentano il colpo all’Eurobet ma fuggono a mani vuote

Malviventi in azione nella notte appena trascorsa a Portici. Il raid è avvenuto in via della libertà, presso l’agenzia di scommesse Eurobet: come si evince dal filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza poste in zona, i due banditi, giunti a bordo di un’Alfa Romeo 147 grigia, hanno tentato di sollevare la serranda del centro scommesse, salvo poi non riuscirci, desistere dal colpo e tornare sui propri passi a bordo dell’auto.

Il filmato è stato segnalato al deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta l’ha condiviso attraverso i suoi canali social: indagini sono in corso per cercare di risalire ai due responsabili del tentato colpo.