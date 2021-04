Pubblicità

Magliette con il volto di Denise Pipitone e la scritta “Verità per Denise”. E’ l’appello lanciato ieri mattina durante il consiglio comunale di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Tutti con la shirt bianca, anche il sindaco Salvatore Quinci e dagli assessori presenti alla seduta. In aula anche Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori della bimba rapita nel settembre 2004. I genitori hanno ascoltato il messaggio di sostegno che a nome dell’intera comunità mazarese l’assemblea ha affidato al consigliere Enza Chirco.

“Un momento semplice per confermare che Mazara del Vallo è stata ed è unita a sostegno di Denise Pipitone e della sua famiglia e chiede con forza che verità e giustizia trionfino e che soprattutto Denise possa essere riabbracciata dai suoi cari“, si legge in una nota del Comune. Terminato il momento dedicato a Denise Pipitone, il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano ha disposto la prosecuzione dei lavori consiliari.

In tutti questi anni, sono state centinaia le manifestazioni di solidarietà alla famiglia di Denise Pipitone il cui caso è tornato al centro dell’attenzione nazionale nelle ultime settimane. Le notizie su Denise Pipitone non si sono spente nonostante l’esame del Dna della ragazza russa Olesya Rostova abbia dato esito negativo. Poi una foto spuntata sul web di una bimba in un campo rom. Ma anche in quel caso non si tratta della bimba scomparsa a Mazara. Piera Maggio e Piero Pulizzi, nonostante tutto, non si sono mai arresi e continuano a lottare affinché la loro bimba, ormai adulta, possa far ritorno a casa.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.