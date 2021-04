Pubblicità

Ennesima, violenta aggressione ai danni dell’inviato del popolare programma di Canale5, “Striscia la notizia”, Vittorio Brumotti. Questa volta il fatto è successo mentre stava realizzando un servizio sullo spaccio di droga nella zona del quartiere Quarticciolo di Roma.

Vittorio Brumotti sotto choc

Ancora sotto choc Vittorio Brumotti vittima di un violento attacco mentre registrava un servizio sullo spaccio di droga.

“Mi hanno dato calci sulla schiena e sui reni, sbattuto la faccia contro il furgone della troupe, che è stato distrutto, spaccato la bici“, ha raccontato l’inviato di Striscia la Notizia. Aggiungendo: “Il tutto condito dalle solite minacce di morte e nonostante la presenza delle forze dell’ordine, che hanno fatto il massimo per proteggermi“.

L’aggressione più feroce subita da Brumotti

Non è il primo episodio di violenza ai danni di Brumotti, ma assicura: “E’ stata l’aggressione più feroce della mia vita“.

Brumotti si trovava da tre giorni nel quartiere: “Si spaccia a cielo aperto, lungo la strada – spiega – Una situazione ingestibile, con pusher, sentinelle e picchiatori dietro i quali c’è una potente famiglia della ‘Ndrangheta“.

“La mia forza è la solidarietà delle persone che mi sostengono”

Da anni bersaglio di criminali e malviventi. La battaglia di Vittorio Brumotti in supporto dei cittadini esasperati per il dilagare della droga nelle loro comunità continua.

La sua forza sono le tante persone che lo sostengono e gli sono riconoscenti per il suo operato. “Io mi faccio scudo con i tanti messaggi di solidarietà che ho ricevuto dai disabili, dalle mamme e dalle persone più fragili che mi chiedono di intervenire in queste situazioni di degrado” dice Brumotti.

Il video dell’aggressione

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/brumotti-aggredito-a-roma-le-immagini-da-quarticciolo_72344.shtml

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.