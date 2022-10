Via Colonne, cambiano i sensi di marcia per porre fine all’odissea traffico

Dopo settimane di proteste da parte dei cittadini, arriva finalmente la svolta nei lavori in via Colonne, arteria cruciale che collega il comune di Giugliano con quelli di Melito e Sant’Antimo. Da tempo, infatti, la zona è soggetta a continui disagi della viabilità e i cittadini chiedevano dei correttivi per diminuire i disagi causati dai lavori.

A darne notizia, sul proprio profilo Facebook, è stato il sindaco di Melito Luciano Mottola, che ha così scritto: “Questa mattina si è tenuta una riunione fiume all’interno del Comune per l’annosa questione riguardante lavori in zona Colonne, che hanno creato innumerevoli disagi alla circolazione, agli abitanti del posto ed in particolare a commercianti ormai impossibilitati ad andare avanti in queste condizioni”.

La questione di via Colonne

Insieme al sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno ed all’assessore del Comune di Giugliano Francesco Mallardo abbiamo richiesto un incontro urgente all’ EAV ed all’Ascosa che per conto del’Ente si occupa dei lavori.

Dopo una prima ora discussione sui tempi ed i modi di intensificare i lavori, che, a dire il vero, sono iniziati e proseguono in modo blando, abbiamo deciso di fare ciò che ogni buon amministratore dovrebbe fare: scendere in strada e proporre con cognizione di causa soluzioni al problema viabilità.

Con gli assessori Cosimo Amente (Melito). Piero Angelino (Sant’Antimo) ed il consigliere comunale Innocenzo Treviglio (Sant’Antimo) abbiamo rappresentato le nostre proposte che garantiranno una più fluida circolazione.

VIA APPIA

Nello specifico sarà tracciata una corsia in via Appia in direzione Aversa nel tratto dove al momento é consentita la circolazione solo in direzione opposta: in sostanza, già dalle prossime settimane sarà ripristinato il doppio senso di marcia

ZONA COLONNE

Novità anche per quanto riguarda le Colonne A partire da novembre sarà consentito transito dei veicoli anche in uscita verso incrocio, in modo da alleggerire la viabilità in via Lago Maggiore, anche in modo da impedire a chi e diretto verso Aversa di intasare il traffico nel cuore di Melito.

Arrivano, dunque, correttivi che più volte abbiamo richiesto alla Regione e che i cittadini ci chiedevano per cercare di diminuire i disagi per lavori, oggettivamente necessari, ma viziati da rallentamenti che non possono e non devono più essere tollerati”.