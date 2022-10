Andrea Sannino annulla due concerti per problemi di salute: “Non ce la faccio”

Annullati i due concerti di Andrea Sannino nel Casertano, che si sarebbero dovuti tenere nei due comuni di Villa Literno e Trentola Ducenta. A fermare il cantante una laringite acuta che non gli dà pace da dieci giorni circa, dovuta probabilmente ai primi sbalzi termici di stagione, al troppo lavoro e ai tanti impegni dovuti al tour iniziato a Maggio e non ancora terminato.

La notizia ha subito messo in allerta i fan del cantante, molto amato dal pubblico non solo per le sue canzoni ma anche per la sua vicinanza al popolo e per l’impegno sociale. Ha infatti organizzato una campagna fondi per i rifugiati di guerra ucraini a Napoli e donazioni per i piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono di Napoli, nonché molte campagne di sensibilizzazione per donare il sangue agli ospedali.

Sannino, in coppia con Franco Ricciardi, è stato anche l’autore della nuova sigla di “Domenica In”, condotto da Mara Venier su Rai 1.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL di Andrea Sannino

Di seguito, il post integrale rilasciato da Andrea Sannino sui suoi profili social:

“Cari amici, è da dieci giorni circa che convivo e combatto con una laringite acuta, colpa dei primi effetti dovuti agli sbalzi di temperatura ed anche al troppo lavoro e ai tanti impegni che ho avuto in questo tour iniziato a Maggio e non ancora finito.

Una settimana in cui ho stretto i denti e ho cercato di resistere e portare a termine i concerti e continuare a cantare per il meraviglioso pubblico che quest’anno è sempre venuto a vedermi in massa. Pensavo a voi e resistevo…. Purtroppo però il mancato riposo non ha fatto che peggiorare la situazione al punto che, mio malgrado, sono costretto ad ANNULLARE i concerti previsti a VILLA LITERNO e a TRENTOLA DUCENTA, in quanto impossibilitato a cantare e a reggere fisicamente il palco.

Con voi voglio sempre essere onesto e non ho mai considerato altre ipotesi pur di venire li e “prendere in giro” il pubblico. Io cerco sempre di cantare con l’anima e soprattutto con la voce, la mia voce e quando questa non c’è, bisogna rispettare se stessi e la gente che non può venire convinta di ascoltarmi dal vivo e si ritrova a sentire un disco.

Ho un profondo rispetto per voi e voglio dimostrarlo anche in queste occasioni.

Chiedo umilmente scusa ai Comitati festa e tutti i suoi membri, agli organizzatori, ai miei tecnici e a tutti i miei musicisti per il disagio che ho causato con la mia assenza, ne sono profondamente dispiaciuto, ma vi ringrazio anche per aver sin da subito mostratomi vicinanza e comprensione.

Sperando di cantare per voi in altre e future occasioni vi mando un abbraccio forte, fortissimo.

Con amore.

ANDRÈ”