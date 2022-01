[Video]. Pistolettate, alberi lanciati dalla finestra, furti e rapine: oltre 2mila segnalazioni a Napoli e provincia

“Siamo arrivati a oltre 2mila video segnalati per il Capodanno della vergogna, quello celebrato a Napoli e provincia in perfetto ‘stile gomorra’ da centinaia di uomini, donne, anche minorenni, che hanno deciso di salutare il 2022 sparando all’impazzata con pistole e fucili, anche ad altezza uomo. Un vero e proprio campionario di cultura criminale e irresponsabilità di fronte al quale si può solo impallidire. Filmarsi mentre si spara con un’arma sembra essere diventata una nuova orribile moda, facendosi vanto anche quando si utilizzano armi vere e non caricate a salve. Abbiamo raccolto un corposo video-dossier con i filmati segnalati che invieremo alla Polizia postale affinchè possa risalire a ciascuno dei protagonisti verificando se si tratti di pregiudicati, se siano in possesso del porto d’armi, se le armi utilizzate non risultino essere state impiegate anche per stese, rapine e altri crimini e l’utilizzo delle stesse da parte di minorenni.

E’ bene ricordare che nel caso di utilizzo in luogo pubblico, l’uso improprio e molesto di armi, anche se a salve, può integrare, l’ipotesi criminosa, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone fino a ipotesi ben più gravi e la legge vieta comportamenti del genere. Ci attendiamo da parte delle forze dell’ordine di poter annunciare nel più breve tempo possibile che tutti quelli che hanno sparato a fine anno con pistole e fucili sono stati identificati e sanzionati come meritano. Solo così potremo stroncare sul nascere questa nuova aberrante e criminale abitudine”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto le segnalazioni video.

Capodanno a Napoli, festeggia lanciando albero di Natale dalla finestra e posta video sui social. Borrelli: “Video vergognoso. Inviato alle forze dell’ordine per verificare se il protagonista sia agli arresti domiciliari come segnalato da alcuni cittadini”

“L’anno nuovo ci regala purtroppo un campionario di video bestiali, realizzati e pubblicati sui social, tra i quali spicca quello che immortala un incivile senza controllo che al termine di un consueto brindisi di capodanno decide di prendere l’enorme albero di Natale allestito in casa e di lanciarlo direttamente giù dalla finestra. Senza nemmeno controllare se in quel momento ci fosse qualcuno o qualcosa di sotto che avrebbe potuto subire danni serissimi o. In sottofondo le risate compiaciute dei presenti, tra i quali sembrano esserci anche bambini. Un video semplicemente vergognoso che ha offeso la sensibilità di tanti cittadini alcuni dei quali hanno deciso di segnalare l’identità dello squallido protagonista. Si tratterebbe di un pregiudicato agli arresti domiciliari residente in un parco di Fuorigrotta. Abbiamo deciso di inviare le immagini alle forze dell’ordine per verificare queste circostanze e poi procedere alla denuncia”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video da alcuni cittadini indignati.

