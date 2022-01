Covid in Campania, il tasso di positività schizza al 17,4%: si avvicina la zona gialla

Meno tamponi e in Campania il tasso di positività schizza in alto. A fronte di 29.677 test, infatti, i positivi sono 5.192 per un 17,4% rispetto al 10,5 di ieri. Tre i morti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta stabile con 55 posti mentre aumentano i ricoverati nei reparti ordinari: si passa dai 686 di ieri ai 718 di oggi.

Diminuiscono i nuovi positivi ma schizza la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la frenata dei tamponi nel giorno di Capodanno. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.192 positivi su 29.677 tamponi esaminati, 8.696 in meno di ieri con 103.144 test processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 17,50% dei test, quasi il doppio di ieri quando il tasso di positività era al 10,45%.

Se sale a 8.474 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 718 ricoverati con sintomi, 32 in più di ieri, e 55 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.

Campania zona gialla da lunedì 10 gennaio?

Da domani quattro regioni passano in zona gialla: sono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia che si aggiungono a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento e Bolzano e Calabria che lo sono già da due settimane.

La Campania rischia di passare in zona gialla se viene confermato il trend delle ultime settimane. Ieri altri 13.888 casi contro i 14.587 del 31 dicembre, equivalenti al 10,5% di positivi al tampone (contro il 9,93% del giorno prima), con 7 decessi e un nuovo record di attualmente positivi in un giorno, +12.860.

Per restare in zona bianca il tasso soglia di occupazione dei posti letto Covid disponibili è come è noto fissato al 10 per cento per le aree critiche (di rianimazione) e al 15 per cento per quelle di degenza ordinaria.