“Problemi di salute per Rosalia Porcaro”, annullato lo spettacolo a Napoli

Lo spettacolo di domani sera con Rosalia Porcaro dal titolo Bis al Maschio Angioino. La comica napoletana doveva esibirsi nell’ambito del Festival Ridere 2022, ma la performance è stata annullata a causa di problemi di salute dell’artista. L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook Tkt point: “Per poter ricevere il rimborso dei biglietti acquistati il cliente dovrà rivolgersi presso il punto vendita dove ha effettuato l’acquisto. In caso di acquisto via WEB dovrà inviare un’email a [email protected] allegando i biglietti in PDF da annullare ed indicando le sue coordinate bancarie (Iban e intestazione del conto). In caso di acquisto presso il botteghino del teatro o del Maschio Angioino dovrà recarsi con i biglietti presso il Teatro Toto’ per ricevere il rimborso. In ogni caso la prima data utile per richiedere il rimborso è martedì 30 agosto 2022 e la data ultima è il giorno 26 settembre 2022“.