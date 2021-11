L’Agro Aversano piange Vincenzo, il maresciallo della Finanza trovato morto a 28 anni

Grave lutto sconvolge la città di Gricignano d’Aversa. Questa mattina è venuto a mancare il giovane Vincenzo Buccella, maresciallo della Guardia di Finanza. Il 28enne, come si legge su Edizione Caserta, è morto nel sonno. Secondo le prime informazioni, Vincenzo potrebbe essere stato stroncato da un malore improvviso.

Quano le persone a lui vicine hanno provato a svegliarlo si sono rese conto di cosa fosse accaduto. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i santiari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per il giovane, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Ad ogni modo non si esclude che sulla salma potrebbe essere disposti ulteriori esami.