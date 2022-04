Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, subito il processo per 107 imputati

La procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 107 persone, in particolare poliziotti della penitenziaria e funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, per le violenze avvenute nell’aprile del 2020 nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere. Per un altro agente coinvolto è stato richiesto poi il proscioglimento, che si aggiunge ad altre dodici analoghe richieste avanzate sempre dalla procura alcuni mesi fa (in totale erano 120 gli indagati). Due imputati hanno chiesto di poter accedere al rito abbreviato.