“Voleva fare il pieno, ma gratis”, beccato a rubare benzina a Napoli

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Un uomo di 41 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli con l’accusa di tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto in via Ignazio Silone, nel quartiere Pianura.

A notare l’uomo è stato un agente del Commissariato Pianura che, libero dal servizio, stava transitando nella strada. Il poliziotto ha visto il 41enne chino accanto a uno scooter, con una bottiglia di plastica nella quale era stato inserito un tubo da irrigazione, intuendo che stesse tentando di sottrarre il carburante dal mezzo.

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L’agente è intervenuto immediatamente, riuscendo a bloccarlo con l’aiuto dei colleghi del Commissariato San Ferdinando, giunti sul posto. Durante i controlli, i poliziotti hanno constatato che lo scooter aveva lo sportellino del serbatoio aperto e il tappo rimosso. In una busta lasciata a terra, vicino al veicolo, sono state inoltre trovate diverse bottiglie di plastica vuote. Al termine degli accertamenti, il 41enne è stato arrestato per tentato furto aggravato.