La confessione di Wanda Nara: “Vi spiego perché ho bloccato Icardi su Instagram”

Mauro Icardi ha chiuso il suo profilo Instagram per “motivi personali”. Questo è quello che ha dichiarato l’avvocato della famiglia dopo che i migliaia di followers di Maurito si erano interrogati sulla sua ‘sparizione’. L’attaccante del Psg è infatti apparso solo in qualche video postato dalla moglie Wanda Nara, ed è stata proprio quest’ultima a dare ulteriori spiegazioni rispondnedo alla domanda di un fan.

La confessione di Wanda

Dopo una diretta live, Wanda si è dedicata alle curiosità dei suoi seguaci. Tra le tante questioni, la showgirl argentina ha risposto anche a una domanda relativa a Icardi. “Ho deciso di bloccare Mauro perché lui ha deciso di cancellare il suo account. Per questo non risulto più tra i suoi seguiti”, ha dichiarato Wanda che ha anche approfittato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Oltre a elencare le motivazione per la quale ha deciso di unfolloware il marito, Wanda ha aggiunto: “Devo confessare che mi divertono le versioni che inventano”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [17/12/2022] | Bufera su Mauro Icardi e Wanda Nara, la coppia denunciata per riciclaggio di denaro

Wanda Nara e Mauro Icardi nella bufera. La coppia più chiacchierata del momento è stata travolta da uno scandalo una volta rientrata in Argentina. La loro società, la Work Marketing Football Srl, è accusata di “riciclaggio di denaro”, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale”. A denunciare è stato Fernando Miguez, titolare della Fundacion por la Paz y el Cambio Climatico de Argentina.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, secondo il quale il documento presentato al tribunale di Buenos Aires attesterebbe che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche le altre attività di capi d’abbigliamento, il marchio WANDA e la Wanda Nara Cosmetics. Insomma, un vero e proprio ciclone che si sta abbattendo in queste ore su Wanda Nara e Mauro Icardi. Nei fogli del documento si legge che la società di Wanda e Icardi “avrebbe l’obiettivo di alloggiare fondi monetari a seguito dell’attività sportiva di un socio, quindi utilizzati per consentire eventuali fondi al mercato dei capitali neri ottenuti al di fuori fi ogni accordo contrattuale, si pensa per evitare esborsi fiscali internazionali”.

Sempre secondo il documento riportato dal Corriere dello Sport, questa pratica sarebbe “comune tra coloro che svolgono la loro attività all’interno del regime sportivo internazionale, i quali riceverebbero il proprio stipendio diviso in denaro tramite bonifici e una percentuale in denaro nero e procedono in questo modo al riciclaggio di denaro per poi trasformarsi in reddito genuino dimostrabile nel tempo in quanto di origine legale”.