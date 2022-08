WhatsApp cambia: uscita dai gruppi in incognito e “online” nascosto solo a chi vogliamo

“Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona”. Lo annuncia Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta.

WhatsApp smette di funzionare su alcuni iPhone: la lista dei telefoni che dirà addio all’app

WhatsApp e vecchi smartphone, ‘divorzio’ in vista. Da ottobre 2022 su alcuni iPhone la applicazione di messaggistica non funzionerà più. Secondo il sito wabetainfo.com WhatsApp non sarà più utilizzabile più iOS 10 e iOS 11 dopo il 24 ottobre 2022. Questo, se confermato, vorrà dire che tra qualche mese chi usa un iPhone 5 o iPhone 5c non potrà più inviare o ricevere messaggi. Su entrambi i modelli, l’ultimo sistema operativo mobile di Apple è infatti iOs 11.

A supportare l’aggiornamento, iOS 12, sono ancora iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, ma è necessario aggiornare la versione di iOS.