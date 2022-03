Oligarchi russi in Italia, l’annuncio di Draghi: “Abbiamo congelato il loro patrimonio”

Mario Draghi ha parlato del congelamento dei beni degli oligarchi russi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. “Nei giorni scorsi il Comitato per la Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno ad essere eseguiti nei prossimi giorni. Mi piacerebbe davvero che misure simili o analoghe venissero prese da tutti i nostri Paesi“, queste le parole del Presidente del Consiglio che ha parlato a Bruxelles al fianco della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Per chiarire meglio il concetto Draghi ha confermato il secondo periodo in inglese. “La Banca d’Italia – aggiunge il premier– ha chiesto agli istituti di credito di comunicare le misure di congelamento applicare e di fornire dettagli sui soggetti coinvolti e sul valore e la natura dei beni. Ringrazio il ministro dell’Economia, la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza per l’eccellente lavoro fatto finora. E ora dobbiamo agire tutti noi, con rapidità, su questo punto”.

Ville e mega-yacht, i tesori russi congelati in Italia

La Guardia di Finanza ha congelato diversi beni agli oligarchi russi, inseriti nella lista nera dell’Ue dopo. Si tratta di un blocco preventivo della fruizione del bene, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche. Viene deciso dal Comitato di sicurezza economico-finanziario con sede presso il ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base degli accertamenti effettuati in tutta Italia dalla Guardia di Finanza. Sono 680 gli oligarchi e funzionari russi finiti nel mirino delle sanzioni Ue.

QUALI SONO LE VILLE E GLI YACHT DEGLI OLIGARCHI

Villa in Costa Smeralda dell’oligarca Alisher Usmanov, azionista di maggioranza di Metalloinvest ed ex direttore generale di Gazprom Invest, amico di Vladimir Putin. Situato nel Golfo del Pevero, l’immobile ha un valore stimato di 17 milioni di euro. Usmanov è di casa in Gallura tanto da essere cittadino onorario di Arzachena ed è noto come benefattore, per aver regalato due ambulanze al Comune, ma soprattutto per la vita mondana nelle sue proprietà da sogno. In una di queste, il Ferragosto di dieci anni fa, si esibì anche Sting. Oltre alle ville sarde, Usmanov ha perso il mega yacht di 156 metri Dilbar, considerato il sesto più lungo de mondo, che è stato posto sotto sequestro in un cantiere ad Amburgo.

Villa Lazzareschi di Oleg Savchenko a Capannori in provincia di Lucca. La villa Seicentesca acquistata nel 2018 per 3 milioni di euro. Sorge al culmine di un poggio a cui si accede da un viale alberato che conduce a un maestoso cancello settecentesco.

Villa sul lago di Como di Vladimir Roudolfovitch Soloviev del valore di circa 8 milioni di euro. Soloviev è un conduttore televisivo di 58 anni molto vicino al Cremlino.

Maxi-yacht Lena di Gennady Nikolayevich Timchenko, proprietario di Volga Group e amico trentennale di Putin. Il panfilo di 52 metri ha un valore di 50 milioni di euro ed è ormeggiato nel Portosole di Sanremo.

Maxi-yacht Lady M di Alexey Alexandrovits Mordaschov, principale azionista e presidente di Severstal, un conglomerato russo con interessi nel metallo, energia e miniere. La sua famiglia è considerata la più ricca della Russia. Ormeggiato nel porto di Imperia, lo yacht è lungo oltre 60 metri vale 65 milioni di euro.