Le 10 isole italiane più belle e affascinanti

Oggi ci lanceremo in una classifica sulle 10 isole italiane più belle e affascinanti che vale la pena visitare per le vacanze. Sicuramente visto l’incredibile scenario nostrano ricco di mete isolane da scoprire dovremmo escluderne qualcuna. Per questo dobbiamo premettere che sono tutte estremamente belle ma che quelle che inseriremo in questa classifica sono le isole in cui bisogna sbarcare almeno una volta nella vita.

1. Ponza

La prima di cui vogliamo parlare è Ponza, un isolotto del Golfo di Gaeta nonché la maggiore dell’arcipelago delle isole Ponziane di cui fanno parte Gavi, Palmarola, Santo Stefano, Ventotene e Zannone. Per visitarle puoi fare riferimento ad un comparatore online traghetti per Ponza e Ventotene dove potrai scovare le migliori date per partire. Ha una forma stretta e allungata e uno scenario naturalistico vulcanico ideale per gli amanti delle immersioni. Tra i punti di interesse più validi suggeriamo una visita agli scogli affiorati de “Le Formiche” e “Punta della Guardia.

2. Ventotene

A seguire posizioniamo Ventotene, un’isola in cui ancora oggi sorgono tracce del tardo neolitico dal momento che questa zona era il punto di passaggio prediletto per le soste delle prime navi che si avventuravano sul Tirreno. È ricchissima di siti archeologici come le Cisterne Romane, le Peschiere e la Villa Imperiale e, pertanto, è richiamo di studiosi e appassionati che accorrono per ammirare le bellezze antiche ben conservate.

3. L’isola d’Elba

In questa nostra classifica non poteva mancare l’Isola d’Elba, una meraviglia del Tirreno che si posiziona tra le più grandi dell’arcipelago toscano e al terzo posto tra le isole italiane dopo Sicilia e Sardegna. L’Elba offre bellezze marine variegati, aree verdi per escursioni e trekking, e borghi e paesini rigeneranti in cui vivere come un abitante del posto. Si tratta di un’isola magica e indimenticabile in cui, sicuramente, vorrai tornare.

4. Capri

Tra le più belle isole italiane non poteva mancare Capri, la fortezza del Golfo di Napoli ricca di coste, hotel esclusivi, shopping di lusso e botteghe artigianali. È un posto magico che si affaccia ripido sul mare azzurro e che in estate attira turisti di ogni tipo per vivere la coloratissima movida isolana. È considerata la “sirena” del Golfo ed è la meta perfetta per vacanze mordi e fuggi o per periodi più lunghi rigeneranti e rilassanti.

5. Ischia

Anche Ischia merita un posto in questa classifica dal momento che si tratta di una delle isole più caratteristiche per la sua conformazione naturalistica e per i suoi primati di bellezza. È la terza isola più popolosa dell’Italia e fa parte dell’arcipelago delle Flegree appartenente alla città di Napoli. Offre siti archeologici, bagni termali, shopping esclusivo e scorci emozionanti ed indimenticabili. Assolutamente da visitare!

6. Lampedusa

Lampedusa è l’isola considerata più “fuori mano” ma forse è proprio questo che la rende così affascinante. Si trova nel mezzo del mar Mediterraneo, tra la Sicilia e l’Africa, tant’è che morfologicamente appartiene alla placca africana. È per lo più disabitata e incontaminata e le sue spiagge rivelano la vera bellezza della natura che riserva sorprese indimenticabili e scorci memorabili.

7. Isola di Favignana

Per chi è alla ricerca di spiagge da sogno, tipo quelle dei Caraibi, la miglior scelta è senza dubbio Favignana. Si tratta di un’isola appartenente alle Egadi siciliane che sorge a 7 chilometri da Trapani e Marsala. Al suo interno non offre solo macchia mediterranea incontaminata ma anche siti culturali tutelati che svelano il passaggio delle più remote civiltà. Semplicemente unica.

8. Filicudi

Filicudi è una graziosa isoletta delle Eolie siciliane che fa parte del comune di Lipari. Si tratta della meta naturalistica per eccellenza vista la sua incredibile macchia mediterranea profumata fatta di capperi, ginestre, ulivi, carrubi e lentischi. Qui arrivano appassionati di flora e fauna desiderosi di avvistare i falchi della regina ed i falchi pellegrini che popolano l’isola.

9. Procida

Per una vacanza diversa dalle solite suggeriamo Procida, un’isola di appena diecimila abitanti che offre scenari variopinti tra le case colorate e il mare azzurrissimo. L’approdo è un’esplosione di colori ed emozioni che diventeranno sempre più profonde scoprendo l’isola a piedi, passeggiando per gli scorci e per le viottole strette di cui ti innamorerai.

10. Salina

Anche Salina fa parte delle Eolie e forse è una delle isole meno note tra quelle che offre il territorio italiano. Ciò nonostante si tratta di un posto che vale davvero la pena di visitare perché è insolito, magico e misterioso. È nota come l’isola verde delle Eolie grazie alle sue distese di vegetazione rigogliosa caratterizzata da vigne e orti profumatissimi.