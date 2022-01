Le meraviglie della Sardegna: La Pelosa

Nel territorio comunale di Sassari, a breve distanza da Stintino, si può ammirare una delle location più spettacolari della Sardegna. Stiamo parlando della spiaggia La Pelosa, molto frequentata al punto da rappresentare una rinomata località turistica. In passato, a Stintino si praticava soprattutto la pesca; oggi, invece, è la destinazione ideale per un viaggio. Chi è in cerca di case vacanze in Sardegna , dunque, potrebbe prendere in considerazione proprio questa meta; per altro, una casa vacanza si dimostra molto più attraente rispetto alla classica stanza in albergo, sia perché costa meno, sia perché permette di gestire i propri spazi e i propri orari in maniera più flessibile.

Le caratteristiche della Pelosa

È davvero affascinante l’ambiente che caratterizza La Pelosa, con la sua spiaggia di sabbia bianca bagnata da acque fredde e cristalline che permettono di lasciarsi stupire dalla meraviglia dei fondali. Non è esagerato parlare di una oasi naturale vera e propria, ed è per questo motivo che La Pelosa è la spiaggia di Stintino più frequentata. Il panorama è da sogno, visto che in lontananza si scorgono l’Isola dell’Asinara e l’Isola Piana. Certo, è bene tenere conto del fatto che nei mesi estivi la spiaggia è sovraffollata, e se si vuol essere certi di trovare un parcheggio – per altro a pagamento – è consigliabile arrivare al mattino presto. Ma si tratta di un sacrificio che vale la pena di compiere a fronte della straordinaria dose di bellezza a cui si può accedere.

Perché scegliere questa spiaggia

Ci si lascia davvero inebriare dai profumi deliziosi che caratterizzano la macchia mediterranea: la ciliegina sulla torta di un posto che è già perfetto, se non altro per la bellezza unica dei fondali marini. È vero che anche altre spiagge della Sardegna possono vantare questi scenari quasi caraibici, ma nel caso della Pelosa c’è un plus che non ci si può dimenticare di menzionare: è la Torre della Pelosa, edificio situato su un’isola di proprietà privata che contribuisce ad accrescere il fascino complessivo del contesto. La torre risale al 1578 ed è in pietra: venne costruita come edificio difensivo, con una volta a fungo e un’altezza di 6 metri. Si può raggiungere l’isola a nuoto, anche perché le acque sono rinfrescanti e non molto profonde. La torre in sé è chiusa al pubblico, ma l’esterno può essere raggiunto ed esplorato senza problemi.

Che cosa si trova sulla spiaggia La Pelosa

La Pelosa è una spiaggia che mette a disposizione tutti i servizi che si possono desiderare per una giornata al mare dal mattino fino a dopo il tramonto. Del parcheggio si è già detto, ma vanno menzionati anche i ristoranti e i bar. Se si ha voglia di andare alla scoperta dei fondali marini, poi, si può approfittare del centro immersioni. Sono numerose, in effetti, le attività a cui ci si può dedicare a La Pelosa: lo snorkeling e il kayak, per esempio. Chi ha voglia di faticare può concedersi una escursione a piedi, ma alternative altrettanto piacevoli sono le gite in pedalò e quelle in barca, magari con le isole dell’Asinara come destinazione. Il Roccaruja e l’Asinara Diving Center sono due mete quasi obbligate per le immersioni, mentre il centro windsurf di Stintino offre la possibilità di prendere a noleggio una canoa o una tavola da surf: il massimo per chi è un appassionato di sport acquatici.

Nei dintorni

La Pelosa, per altro, può essere scelta anche come punto di partenza per esplorare molte deliziose spiagge che si trovano nei dintorni. Procedendo verso nord, per esempio, ci si imbatte nella piccola spiaggia di Cala Lupo, consigliata a chi è in cerca di un po’ di serenità. Sabbia rossa e rocce compongono il paesaggio, mentre le acque trasparenti del mare regalano colori che spaziano dal blu celeste al verde smeraldo. Una piacevole cornice protettiva, poi, è offerta dalla fitta vegetazione che circonda la spiaggia. A breve distanza, ecco la spiaggia di sabbia fine di Punta Negra di Stintino. Come Cala Lupo, anche questa è una location consigliata a chi ha la passione per le immersioni subacquee, grazie ai fantastici fondali che possono essere esplorati, con acque turchesi e limpide.