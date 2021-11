4 errori comuni che noi italiani facciamo quando parliamo francese

Per noi italiani il francese è una lingua che appare piuttosto semplice, ma nella realtà dei fatti riuscire ad impararla correttamente e parlarla senza commettere errori si rivela decisamente più complicato del previsto. Questo perché il francese è una lingua gradevole, priva di regole grammaticali stringenti come ad esempio il tedesco e ricca di vocaboli piuttosto semplici da ricordare. Il vero problema è che proprio noi italiani, anziché porci il problema di come imparare il francese , sottovalutiamo la difficoltà di tale lingua.

Vediamo però nel dettaglio quali sono gli errori più comuni che commettiamo quando parliamo in francese.

#1 Utilizzo dell’ausiliare essere nei tempi composti

Un primo errore che commettiamo noi italiani quando parliamo il francese è quello di utilizzare l’ausiliare “essere” nei tempi composti. Siamo infatti abituati, nella nostra lingua, a comporre i vari tempi usando questo verbo ma nella lingua francese le cose funzionano in modo completamente differente! L’unico da utilizzare infatti è il vero “avere”, in tutti i casi, sempre e comunque. Una regola piuttosto semplice, eppure per noi italiani è davvero un attimo confondersi perché nella nostra lingua si utilizza molto più spesso l’ausiliare essere.