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Abbattuto drone diretto a Poggioreale: trasportava 1 kg tra hashish, marijuana e cocaina

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Abbattuto drone diretto a Poggioreale: trasportava 1 kg tra hashish, marijuana e cocaina
Abbattuto drone diretto a Poggioreale: trasportava 1 kg tra hashish, marijuana e cocaina
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Un drone dotato di tecnologia sofisticata è stato intercettato e abbattuto ieri notte dalla polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale. Lo rende noto l’Uspp.

A bordo aveva circa un chilogrammo di droga, tra hashish, cocaina e marijuana.

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Abbattuto drone diretto a Poggioreale: trasportava 1 kg tra hashish, marijuana e cocaina

“Continua senza sosta l’assalto sui cieli delle carceri da parte dei droni”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, che esprimono apprezzamento “per l’attività svolta dal personale per l’azione di contrasto al tentativo di introdurre droga e cellulari nella casa circondariale partenopea”.

“Non c’è dubbio che dietro questo fenomeno ci sia la criminalità organizzata – sostengono i due sindacalisti – che sta ingaggiando una guerra tecnologica con le le forze dell’ordine”.

“La Polizia Penitenziaria – concludono Moretti e Auricchio – svolgono un lavoro quotidiano di enorme importanza ma servono strumenti adeguati sistema anti droni, formazione avanzata e un rafforzamento della pianta organica che risulta in deficit di 200 unità”.

Jammer e reti da pesca sulle carceri napoletane, il progetto del Procuratore Gratteri

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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