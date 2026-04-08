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Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio da parte della Polizia Municipale di Giugliano. Nel primo trimestre del 2026 sono state denunciate complessivamente 22 persone, coinvolte in diversi reati legati a costruzioni abusive, violazione di sigilli e falsi documentali.

Abusivismo fuori controllo a Giugliano, sequestri a tappeto e cantieri ‘fuorilegge’ bloccati

Nel mese di gennaio sono state deferite quattro persone all’Autorità Giudiziaria. Tra i casi più rilevanti emerge quello di un 47enne che ha completato un appartamento nonostante un sequestro risalente al 2021. Un 40enne è stato denunciato per abusi edilizi realizzati sul proprio terrazzo, con il cantiere sottoposto a sequestro. Altri due cittadini, di 52 e 75 anni, sono stati deferiti per il completamento abusivo di interi edifici.

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Febbraio è stato il mese con il maggior numero di interventi, con 14 persone denunciate. Le violazioni accertate includono abusi edilizi, falsi, cambio di destinazione d’uso e violazione di sigilli. Le indagini hanno riguardato la realizzazione abusiva di appartamenti con falsa attestazione urbanistica, la costruzione di garage, depositi e studi senza autorizzazione, oltre all’edificazione di un capannone di 180 mq e di un deposito su area condominiale. Sono stati accertati anche casi di trasformazione illecita di sottotetti in abitazioni e ampliamenti di immobili già sottoposti a sequestro, con diversi manufatti sequestrati preventivamente.

Nel mese di marzo sono state denunciate altre quattro persone. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione abusiva di una piscina, di un locale deposito e di una cucina, la costruzione non autorizzata di un volume di circa 120 metri cubi, l’installazione di un dehors abusivo e il completamento di un edificio di tre piani senza i necessari permessi. Anche in questi casi sono scattati sequestri preventivi.

Il bilancio complessivo parla chiaro: 22 denunce in tre mesi, a conferma della necessità di un controllo continuo del territorio. L’azione della Polizia Municipale punta a contrastare un fenomeno ancora diffuso, soprattutto in aree dove l’abusivismo edilizio resta radicato.