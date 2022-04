Accoltellato a Secondigliano, Luigi De Falco si è risvegliato ma dovrà essere operato

Si è risvegliato dal coma Luigi De Falco, il 30enne accoltellato qualche giorno fa su Corso Italia a Secondigliano (leggi qui l’articolo). L’uomo era stato trasferito nei giorni scorsi al Monaldi in Rianimazione: ha riportato una grave lesione al polmone e necessiterà di un delicato intervento chirurgico oltre che di un percorso di riabilitazione. Le indagini degli uomini del commissariato di Secondigliano (diretto dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) proseguono in un clima di omertà diffusa: nessuno infatti sta aiutando gli inquirenti fornendo notizie ed indizi nonostante l’accoltellamento sia avvenuto in strada in presenza di diverse persone. Il sospetto è che la ‘spedizione punitiva’ contro De Falco sia scattata in seguito a vecchie ruggini poi degenerate fino al raid di qualche giorno fa. Il sospetto è che tra gli autori vi possano essere elementi organici alla criminalità organizzata considerando anche che la zona dove è avvenuto il raid segna il ‘confine’ tra i feudi del clan Di Lauro e quello della Vanella Grassi. Diverse le persone ascoltate alla ricerca di eventuali testimoni così come l’acquisizione di eventuali filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto: nessuno avrebbe dato una mano agli inquirenti che comunque sperano di chiudere il cerchio a breve.