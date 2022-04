Vaccini Covid, arriva la quarta dose anche a Napoli: chi deve farla

Via libera del Ministero della Salute alla quarta dose di vaccino anti Covid per le categorie più a rischio. La decisione è stata presa dopo il pronunciamento di Ema ed Ecdc sulla seconda dose booster, e la riunione della Cts di Aifa, che indica le modalità di somministrazione.

Vaccini Covid, arriva la quarta dose

L’Italia ha deciso di seguire la linea europea e di aprire alla quarta dose di vaccino anti Covid per gli over 80, gli ospiti delle case di riposo e i soggetti fragili tra i 60 e i 79 anni di età. Il richiamo (quarta dose o seconda dose booster) dovrà essere effettuato dalle categorie sopra indicate dopo almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza dose, ad eccezione di coloro che si sono infettati dopo la prima dose booster.

Quarte dosi di vaccino anti-Covid: al via da oggi a Napoli la somministrazione della seconda dose booster ma si teme il flop. In tanti potrebbero scegliere di disertare l’hub. Un richiamo vaccinale riservato ai i cittadini che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, agli ospiti delle Rsa e a coloro che siano inseriti nella categorie a rischio, considerati fragili per malattia e che abbiano un’età compresa tra i 60 e i 79 anni.

Vaccino Covid, al via anche a Napoli e nel resto della Campania le prime somministrazioni delle quarte dosi, destinate a over80, ospiti delle rsa (residenze sanitarie per anziani, le cosiddette “Case di riposo”) e per soggetti fragili dai 60 anni in su. Le modalità di somministrazione di quello che più correttamente andrebbe definito «secondo booster» è una nota di ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Istituto superiore di sanità (Iss) e Consiglio superiore di sanità (Css), a seguito del pronunciamento di Agenzia europea del farmaco Ema e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ecdc, e alla riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa. L’Unità di crisi della Regione Campania ha recepito le indicazioni e sta procedendo come da manuale.

L’hub della Mostra d’Oltremare chiuderà, ma resterà aperto quello della Fagianeria al Bosco di Capodimonte. Sarà possibile, inoltre, anche fare le vaccinazioni presso i Distretti Sanitari dell’Asl e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Il secondo booster viene effettuato somministrando vaccino anti Covid a vettore mRna nei dosaggi autorizzati per la dose booster, «purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo».