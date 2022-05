Accoltellato per uno ‘sguardo di troppo’ a Napoli, 54enne finisce in ospedale. Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Ponticelli sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. Poco prima un 54enne incensurato del Vasto era giunto, con la propria auto, ferito da un’arma da taglio. Dai primi accertamenti pare che l’uomo mentre si trovava a Piazza Garibaldi era stato avvicinato da un extracomunitario probabilmente ubriaco che lo avrebbe colpito con un qualcosa per uno sguardo di troppo.

Il 54enne è stato dimesso con 10 giorni di prognosi per “ferita da punta e da taglio parete addominale anteriore senza coinvolgimento di organi parenchimatosi toracici ed addominali”. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Ponticelli impegnati nel ricostruire la vicenda.