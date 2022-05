Girava armato in sella allo scooter, denunciato 18enne a Napoli

Girava in sella allo scooter armato, denunciato 18enne a Napoli. Ieri sera e fino a tarda notte i carabinieri della compagnia Napoli sono stati impegnati nella zona della movida partenopea. Denunciato a piede libero un 18enne incensurato della Pignasecca che, controllato alle 3 passate mentre percorreva via Toledo a bordo del suo scooter, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 13 centimetri. Il giovane risponderà di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica sono stati importanti i controlli a Piazza Dante dove 9 “centauri” sono stati sanzionati per aver lasciato il proprio scooter in divieto di sosta. Un altro invece era senza assicurazione mentre un mezzo è stato rimosso perché già sequestrato. Diverse le contravvenzioni al codice della strada con molti ragazzi ostinati nel non indossare il casco, 3 gli scooter sequestrati.

CONTROLLI DELLA POLIZIA

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti del Commissariato Bagnoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia e a Bagnoli.

Nel corso dell’attività in via Caracciolo, via Riviera di Chiaia, via Carducci, largo Sermoneta, largo Ferrandina e nelle piazze Sannazzaro, Vittoria e San Pasquale, sono state identificate 84 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllati 47 veicoli mentre, in piazza Bagnoli e nelle vie Coroglio, Terracina e Nuova Bagnoli, sono state identificate 12 persone.