Nonna e nipote di Napoli spopolano su Tiktok, i video mandano in tilt i follower

Giuseppe e sua nonna stanno spopolando su Tiktok, infatti, molti loro follower hanno equivocato i video pubblicati dal giovane. Molti hanno letto erroneamente quei video come una proposta matrimonio ‘classica’ con tanto di fiori, palloncini rossi, dichiarazione d’amore in ginocchio e l’anello. Una differenza d’età di 56 anni che non poteva passare inosservata sui social ma è stata completamente equivocata, infatti, è stata oggetto di critiche e sfottò.

I COMMENTI CONTRO IL MATRIMONIO

“Potrebbe essere la tua bisnonna”, “Mia nonna a confronto è una ragazzina”, sono tra i commenti più usati dagli utenti dopo aver visualizzato la storia nella quale il giovane napoletano documenta tutto.

“La nostra promessa” si legge nella didascalia a fianco al video virale che ha avuto più di 16 milioni di visualizzazioni. C’è una clip con Giuseppe inginocchiato su enormi palloncini a forma di cuore e baciare l’anziana. E infine, immancabile lo scatto dell’anello di diamanti con la dedica del giovane innamorato: ”E questo è solo l’inizio di una lunga serie”. I video hanno, di fatto, mandato in tilt gli utenti che non hanno compreso il forte legame tra nonna e nipote, probabilmente complice anche video con gli anelli e palloncini rossi.

IL VIDEO DI GIUSEPPE E LA NONNA